اتحاد الكرة يوقف مدربي الرياضي وشباب خان يونس

غزة/PNN- صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على قرارات لجنة الانضباط، بعد انتهاء الجولة الرابعة عشرة من دوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وقرر الاتحاد، نقل مباراة رسمية لأندية الشجاعية، واتحاد خان يونس، وشباب خان يونس، وشباب رفح، مع غرامة مالية قدرها (200) دينار على كل ناد.

وقررالاتحاد تجميد نقل المباريات لإعطاء فرصة لضبط الجماهير، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار ماحدث.

كما قرر الاتحاد إيقاف محمود زقوت، مدرب غزة الرياضي من مرافقة الفريق 3 مباريات رسمية، وغرامة مالية قدرها (100) دينار.

وتقرر إيقاف طه كلاب، مدرب شباب خان يونس مباراة رسمية واحدة، وغرامة مالية قدرها (200) دينار.

وعدم مرافقة عضو مجلس الإدارة إيهاب بدير، الفريق مباراة واحدة، وغرامة مالية قدرها (200) دينار .

كما تم إيقاف اللاعب مصطفي حسب الله، لاعب نادي شباب رفح، مباراة واحدة رسمية واحدة، وغرامة مالية قدرها (200) دينار، وإيقاف عضو الإدارة عبد الفتاح عرام من مرافقة الفريق 3 مباريات رسمية متتالية من تاريخه، وغرامة مالية قدرها (200) دينار.