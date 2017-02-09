رغم انها داعمة قوية لاسرائيل:كندا تنتقد قانون سلب الاراضي الاسرائيلي وتقوله انه مخالف للقانون الدولي

بيت لحم/PNN/ على الرغم من الدعم السياسي والمالي لاسرائيل الكبير عبرت كندا عن اعتقادها بان سن الكنسيت الاسرائيلي لقانون التسوية للاراضي في الضفة الغربية بان هذا القانون مخالف للقانون الدولي.

وجاء موقف كندا هذا على لسان وزيرة الخارجية الكندية كريستا فريلاند، التي عبرت عن قلقها الشديد في تعليقها على اقرار القانون الاسرائيلي الجديد من قبل الكنيست موضحة قلق كندا الكبير من تحرك إسرائيل لتقنين آلاف المنازل الاستيطانية على أراض للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن كندا تدعو جميع الأطراف للامتناع عن التحركات الأحادية التي قد تسبب آثارا سلبية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية في تعقيبها للصحفيين على القانون الاسرائيلي الذي اثار موجة انتقادات دولية ان كندا قلقة جدا، ونحن نريد أن نؤكد أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي”.

واوضحت وزيرة الخارجية الكندية ان كندا ترى في ان حل الدولتين اللتان تعيشان جنبا الى جنب في الشرق الاوسط هو الخيار الامثل وان ها القانون يهدد امكانيات التوصل للحل ويعرقل عملية السلام التي دعمتها كندا على مدار سنوات.

يشار الى ان كندا كانت دائما من ابرز واكبر الداعمين لاسرائيل على مختلف الاصعدة خصوصا في مجال السياسة.