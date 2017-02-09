مطالب برشلونية بخوض نهائي الكأس في معقل غريمه

برشلونة/PNN- بلغ نادي برشلونة الإسباني، نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تفوقه على خصمه أتلتيكو مدريد الإسباني في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-2).

وذكرت تقارير صحفية أن هناك مطالب في برشلونة بلعب المباراة النهائية في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو.

صحيفة “أس” الإسبانية المقربة من ريال مدريد قالت في عددها الإلكتروني اليوم إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيرفض فكرة إقامة مباراة نهائي الكأس في البرنابيو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية ان برشلونة متشبت بفكرة اللعب في معقد النادي الملكي، او على الأقل اجبار ريال مدريد مرة أخرى بأن يرفض علناً هذا الطلب.

ومن جانب آخر فتتوقع “اس” أنه في حالة تأهل سيلتا فيجو، فإن الاخير سيقف بجانب الفريق الكتالوني في الضغط من اجل اللعب في سانتياجو برنابيو، خصوصاً انه توجد ازمة في علاقة سيلتا فيجو وريال مدريد بعد الغاء المباراة الأخيرة بالليجا التي كانت ستجمع بينهما.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد سيبدأ عملية التجديد والصيانة في ملعبه سانتياجو برنابيو بعد مباراة الفريق الأخيرة في الليجا أمام إشبيلية في 13 أيار/مايو القادم، أما نهائي كأس ملك إسبانيا فمن المتوقع أن يكون في نفس الشهر وبعد نهاية مباريات الدوري الإسباني.

ولكن هذه الحُجة لن تثني برشلونة عن المطالبة بلعب مباراة النهائي في البرنابيو خاصة إذا تأهل ديبوريتفو ألافيس، إلى النهائي.

المصدر: كووورة.