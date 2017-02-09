لوح التقطيع البلاستيكى في المطبخ: سهل التنظيف ولكنه الأكثر ضرراً

يعتقد البعض أن لوح التقطيع البلاستيكي أكثر نظافة من اللوح الخشبي، فما صحة هذا الاعتقاد؟

الألواح القديمة عموماً أو التي تملأها الخدوش والحفر عادةً ما تكون مأوى جيداً للبكتيريا، كما يمكن للعفن أن ينمو بها مع مرور الوقت.

وأوضحت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان ” أنه بالرغم من أن اللوح البلاستيك يمكن تطهيره إلا أنه عبارة عن تجمع بكتيري كبير، حيث أنها تحمل كمية كبيرة من الميكروبات، الأمر الذي يجعل الناس أكثر عرضة للمرض.

وذكر موقع ” thekitchn ” أن “السالمونيلا” تتكاثر وتنمو بسرعة كبيرة على سطح اللوح البلاستيكي، بينما لا يمكنها العيش على أسطح الألواح الخشبية إذا تركت دون تنظيف حيث أن الخشب أكثر متانة وقوة من البلاستيك، وأقل عرضة للخدش والتلف، كما يمكنها الصمود لوقت أطول.

وإذا قررت استعمال اللوح البلاسيكي، فعليك استعمال ألواح التقطيع الخشبية لتقطيع الخضراوات والأطعمة، والألواح البلاستيكية في تقطيع اللحوم النيئة.

كما أن البعض قد يستخدم لوح التقطيع البامبو، لكن يجب أولاً التأكد من وجود تعليمات ملصقه تؤكد خلوها من مادة “الفورمالدهايد” الموجودة عموماً في الخيزران والبامبو.

وحسب وزارة الزراعة الأمريكية، يجب غسل لوح التقطيع ” بجميع أنواعه” بالماء الساخن والصابون قبل استخدامه وتجفيفه جيداً بعد غسله مباشرة، وعدم تخزين الألواح الرطبة مع بعضها البعض لأن هذا يساعد على تكاثر البكتيريا.