الكريو.. تخلّص من السمنة بدون جراحة

إذا كنت تعاني من السمنة في مناطق معينة من الجسم، وتريد أن تتخلص منها بطريقة سهلة وآمنة، وبدون عمليات جراحية، فقد تجد مبتغاك في عمليات التنحيف الموضعي بالتجميد، أو ما يعرف بالكريو، فهل هذه الطريقة فعالة؟ وما هي مميزاتها وعيوبها؟

إذا كنت تعاني من السمنة في مناطق معينة من الجسم، وتريد أن تتخلص من هذه السمنة بطريقة سهلة وآمنة، وبدون عمليات جراحية، فقد تجد مبتغاك في عمليات التنحيف الموضعي بالتجميد، أو ما يعرف بالكريو cryolipolysis، فهل هذه الطريقة فعالة؟ وما هي مميزاتها؟ وهل لها عيوب؟

مزايا التنحيف الموضعي بالتجميد (الكريو)

1. بديل فعال لجراحات سحب الدهون.

2. يسبب موت الخلايا الدهنية، وبالتالي لا تعود السمنة.

3. يوفر الكثير من الوقت.

4. لا يسبب آلاماً شديدة أو علامات دائمة.

عيوب التنحيف الموضعي بالتجميد (الكريو)

1. احمرار أو ألم مؤقت وبسيط في نسبة قليلة من الحالات.

2. الأجهزة الأصلية غالية الثمن، مما ينعكس على سعر الجلسة.

3. حجم الدهن المزاح أقل من عمليات شفط الدهون.

4. لا يصلح لمن لا يتحملون البرودة، أو يعانون من أمراض متعلقة بالبرودة.

5. لا يستعمل أثناء الحمل والرضاعة، وعند الاستعداد للحمل.

6. لا يستخدم مع الأمراض المزمنة، إلا بعد استشارة الطبيب المختص بالحالة.