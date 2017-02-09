الاحتلال يهدم معرضاً للسيارات في القدس

القدس المحتلة/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، معرضا للسيارات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة للمرة الثانية على التوالي.

واضاف مراسل “صوت فلسطين” في القدس صباح اليوم بان قوات الاحتلال اقتحمت الحي واغلقته بالكامل فيما سلّمت عددا من الاخطارات بالهدم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي السياق اكد مراسلنا بان مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام سيعرض اليوم على المحكمة بحجة الاعتداء على شرطة الاحتلال اثناء اقتحامها المركز مساء امس واعتدائها على اربعة شبان اخرين واعتقالهم.