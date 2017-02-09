الرئيس يلتقي رئيس وزراء بلجيكا في العاصمة بروكسل

رام الله/PNN- يلتقي الرئيس محمود عباس في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل.

قال المستشار الدبلوماسي للرئاسة د. مجدي الخالدي في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم إن الرئيس عباس سيطلع رئيس الوزراء البلجيكي على خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة وأن شارل ميشيل كان في زيارة لفلسطين.

وأضاف الخالدي أن زيارة الرئيس إلى بلجيكا تأتي في إطار حشد الدعم الدولي لفلسطين وشرح مخاطر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتصعيد الاستيطاني على السلم والأمن الدوليين.

وأوضح المستشار الدبلوماسي للرئاسة أن التحرك الفلسطيني مستمر إزاء تصعيد الاحتلال حيث يجري التشاور مع الجامعة العربية بهذا الشأن إضافة إلى اجتماعات ستعقدها القيادة وتحركات أخرى مع الولايات المتحدة في هذا الإطار .

من ناحية أخرى، قال د. مجدي الخالدي إن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين مسألة وقت فقط وستعترف بفلسطين غالبية الدول التي لم تعترف بها .