ضبط شاحنة دجاج مهربة من اسرائيل

رام الله/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الخميس، في محافظة سلفيت 2000 دجاجة مهربة من اسرائيل بدون شهادة صحية وتصريح من وزارة الزراعة .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام للضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناء على معلومة استخباراتية وبالتعاون مع جهاز الامن الوقائي بالمدينة، تم تحريك دورية الى منطقة دير بلوط ومن ثم ضبط الشاحنة اثناء تفريغها من شاحنة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية، حيث تم مصادرة الكمية وبحضور جهات الاختصاص من وزارة الصحة والزراعة اقرت حجز الكمية والتحفظ عليها وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية الأزمة .