محكمة الاحتلال تُصدر أحكاماً بحقّ أسرى وتفرض عليهم غرامات مالية

رام الله/ PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر”، أصدرت أحكاماً بحقّ عدد من الأسرى، كما وفرضت عليهم غرامات مالية.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أن الأسير رشاد برجس، حُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة (14) شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 6000 شيقل، كما وحُكم على الأسير طارق عبد الرحيم بالسجن الفعلي لمدة سبعة شهور وغرامة مالية بقيمة ألف شيقل، والأسير حسن عوض لمدة ستة شهور، وغرامة مالية بقيمة 2000.

فيما حكمت على الأسير، علي مربوع بالسجن الفعلي لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ألف شيقل.