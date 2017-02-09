توقيع اتفاقية بين المطورين العقاريين وشركة القلعة لإقامة المعرض العقاري الاول في قاعاتها

نابلس/PNN- وقعت الليلة اتفاقية بين جمعية المطورين العقاريين وشركة القلعة بخصوص اقامة المعرض العقاري الاول في فلسطين في اجنحة وقاعات القلعة، وذلك منتصف الشهر المقبل. ووقع الاتفاقية عن جمعية المطورين العقاريين بنابلس رئيس الجمعية المهندس محمد الشنار وعن شركة القلعة المدير التنفيذي لمجموعة القلعة عزام السلعوس.

وحضر مراسم التوقيع عامر بعارة نائب رئيس جمعية المطورين العقاريين وعضوي الجمعية هاني المصري و بسام السيد أحمد وادهم خروبي المدير التنفيذي لشركة ديارنا لإدارة الحدث.

وقال الشنار ان هذا التوقيع هو باكورة التواقيع التي باشرت فيها الجمعية في اطار التهيؤ لعقد المؤتمر والمعرض العقاري الاول في هذا المكان كونه ملائم لإقامة مثل هذه الفعالية لتوفر القدرات والامكانات فيها، مضيفا ان اللجنة التحضيرية تواصل وضع اللمسات الاخيرة في ظل طلبات عديدة للمشاركة.

وأكد ان المعرض سيكون له اثار اقتصادية ومجتمعية خلال عقده وما بعده لأنه سيثير قضايا كبيرة تمس قضية السكن التي يعاني منها شرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني، كما ان المعرض والمؤتمر بوابة للكثير من الفعاليات خلال ايامه الثلاثة وما بعدها.

من جانبه اعتبر السلعوس ان جميع مرافق القلعة ستكون مهيئة لاقامة هذا المعرض الذي اعتبره الاول من نوعه في الضفة الغربية، مؤكدا ان ادارة شركة القلعة رحبت باقامته في قاعاتها وسيتم تقديم كل لتسهيلات المطلوبة ليكون معرضا ناجحا بامتياز، خاصة ان موقع القلعة يقع على شارع رئيسي وفي مكان يتوسط المدينة، وهو ملائم لاقامة مثل تلك معارض ومؤتمرات.

من جانبه قال بعارة وهو مدير عام شركة المحترفون للاستثمار انه مشارك بهذا المعرض كونه مستثمر بقطاع العمارة والبناء وسيقدم للمواطنين عروضا وتسهيلات، ليكون المواطن قادرا على اختيار ما يراه ملائم لمصلحته اضافة الى توفير المعلومات عن هذا القطاع.