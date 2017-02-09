مركز تواصل يخرج دورته الثانية في السكرتارية الحديثة بحضور المحافظ البكري

بيت لحم/PNN- أقام مركز تواصل في محافظة بيت لحم حفل تخريج لدورة السكرتارية الحديثة بالتعاون مع جمعية التنمية والتعليم المستمر في جامعة فلسطين الأهلية والتي ضمت تسعة عشر متدربة من مختلف مناطق المحافظة .

وفي بداية الحفل رحبت منسقة مركز تواصل لينا زغاري بالحاضرين وتقديمها الشكر للمحافظ اللواء جبرين البكري على دعمه الدائم وتذليل العقبات لانجاز الفعاليات والأنشطة المتواصلة لمركز تواصل .

وعرجت الزغاري الى تاريخ تأسيس مركز تواصل في عام 2010 بدعم من التعاون الايطالي وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة شاكرة كافة المشاركين والمساهمين في انجاز دورة السكرتارية الحديثة خاصة بالشكر الجزيل لطواقم المحافظة و الأستاذ خالد شناعة المدير التنفيذي لجمعية التنمية والتعليم المستمر والاستاذة أسماء صبيح والمشاركات من مختلف مناطق المحافظة .

وثمن محمد ابو عليا نائب محافظ بيت لحم الجهود المقدمة لتخريج وتقديم الدورات المهمة والداعمة لقطاع المرأة وتمكينها في المجتمع وتكون نقطة بداية مهمة وايجابية .

كما رحب المحافظ البكري بالحاضرين والمشاركين على جهودهم الى جانب الالتزام في الدورة والشراكة المميزة من قبل جمعية التنمية والتعليم والمستمر مؤكدا على استمرار دعم مركز تواصل من خلال المحافظة وذلك في إطار تمكين المرأة وان تكون محافظة بيت لحم صاحبة الجهود المميزة في إطار دعم وتمكين المرأة في والدمج في سوق العمل .

الأستاذ خالد شناعة اكد على التزام جمعيته للتنمية والتعليم المستمر في جامعة فلسطين الاهلية في تنفيذ الرسالة المجتمعية مشيرا الى نجاح مميز وبمشاركة الزغاري وصبيح املا توسع البرامج للسنوات القادمة .

واضاف شناعة الى برامج متواصلة ستقوم الجمعية بتحقيقها خاصة لقطاع المرأة في اطار التمكين في المجتمع والمشاركة في سوق العمل .

فيما قدمت الاستاذة ومقدمة الدورة اسماء صبيح نبذة حول اهمية دورة السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب وتمكين المرأة وتركز حول استخدام الحاسوب والانترنت الى جوانب الاستفادة من الكاملة من تفاصيل البرنامج والمتخصص بالسكرتارية واختتمت الدورة بتقديم شهادات الدورة الى جانب تكريم المحافظ البكري على دعمه المتواصل .