السفير حساسيان: السفارة الفلسطينية ببريطانيا ستواصل عملها لالغاء الاحتفال بوعد بلفور

رام الله/PNN- قال سفير فلسطين لدى بريطانيا مناويل حساسيان إن السفارة ستواصل عملها مع كل المؤسسات المناصرة للقضية الفلسطينية لإلغاء الاحتفال بمئوية وعد بلفور.

وأشار حساسيان في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم إلى أنه وبناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، طلب تحديد موعد مع الخارجية البريطانية لتفسير الدعوة التي وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور هذه الاحتفالية مبينا أنه لم يتم حتى الآن تحديد هذا الموعد .

وأضاف سفير فلسطين لدى بريطانيا إلى أنه يجري ترتيبات لتحضير زيارة لوزير الخارجية د. رياض المالكي للاستفسار من الخارجية البريطانية وتوضيح الموقف الفلسطيني الرسمي من الاحتفالية بمئوية وعد بلفور ودعوة نتانياهو لحضورها.