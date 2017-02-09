السفير مصطفى يطلع نائب رئيس الوزراء التركي على آخر التطورات السياسية

رام الله/PNN- اطلع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء التركي يلدرم توغرول توركيش على أخر التطورات السياسية في الارض الفلسطينية المحتلة.

وتطرق مصطفى الى النشاطات الاستيطانية المكثفة التي تقوم بها اسرائيل، وقيامها بشرعنة البؤر الاستيطانية عبر القانون الذي أقره الكنيست مؤخرا، وهذه النشاطات التي تحاول اسرائيل من خلالها تدمير ما تبقى من أمل في حل الدولتين.

كما اشار السفير مصطفى الى أن ضبابية مواقف الادارة الامريكية برئاسة الرئيس ترامب تشجع الحكومة الاسرائيلية على هكذا سلوكيات فيها تحدي لارادة المجتمع الدولي التي جرى التعبير عنها في قرار مجلس الامن الدولي 2334، وكذلك في بيان المؤتمر الدولي الذي انعقد في فرنسا منتصف الشهر الماضي .

كما أكد السفير حرص القيادة الفلسطينية على علاقة مميزة مع تركيا واستعداد حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها الدكتور رامي الحمدلله للتعاون مع تركيا في كافة المجالات مع فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

من جانبه، أكد يلدرم توغرول توركيش أن تركيا لديها علاقات تاريخية ومميزة مع فلسطين، مشيراً الى أن أزمة كبيرة ستحدث فيما لو تم نقل السفارة الامريكية الى القدس، مشيدا بنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني الذي لا يلقى الدعم اللازم من العالم الاسلامي، مقترحا إعادة صياغة اسس المسانده والدعم. حيث ذكر انه لو توحدت الجهود في العالم الاسلامي لامكن تغيير الاوضاع العالمية، كما أكد على أن تحقيق الوحده الفلسطينية سوف يساعد كثيرا في تقوية الوضع الفلسطيني.

كما وتم التباحث في سياق الاجتماع بشأن المنح التعليمية التي تقدمها تركيا لفلسطين والعالم حيث تم الاعراب عن الرغبة باجراء تنسيق بين المؤسسات المعنية في الجانبين في هذا الشأن.