بالفيديو: غليك وبركات يقتحمون منطقة الحائط الجنوبي للمسجد الاقصى

القدس/PNN- اقتحم 20 مستوطن، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس المحتلة ان اولى مجموعات المتطرفين اليهود التي اقتحمت الاقصى صباح اليوم هي 10 مستوطنين، حيث اقتحموا ساحات المسجد الاقصى بحراسة قوات الاحتلال التي ادخلتهم من جهة باب المغاربة.

وفي سياق متصل اقتحم المتطرف اليهودي “نير بركات”، والحاخام المتطرف ” يهودا غليك”، برفقتهم مجموعة من المتطرفين اليهود منطقة الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، لاداء طقوس تلمودية.