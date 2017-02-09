إدارة سجن عوفر تستغل احداث سجني نفحة والنقب للتنكيل من الاسرى

رام الله/PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، ان إدارة سجن عوفر إستغلت الأحداث في سجني نفحة والنقب خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت بإقتحام أقسام الأسرى والإعتداء عليهم، بالتنكيل بالأسرى في سجن عوفر، حيث كان هناك تغير بالمعاملة من قبل الإدارة التي سعت الى الإعتداء على الأسرى وتشديد الخناق عليهم.

وأوضح عكة نقلا على لسان الأسرى في عوفر، أن إدارة السجن باشرت الى إستفزاز الأسرى والتحرش بهم بهدف خلق فوضى والإعتداء عليهم، وكان هناك جملة من السلوكيات التي كشفت ذلك والتي تمثلت بإقتحام وحدة القمع الخاصة المتسادا لبعض أقسام وغرف الأسرى وهم مدججين بكل انواع الأسلحة بما فيها الأسلحة النارية، وتنفيذ العديد من التنكلات العشوائية خصوصا في صفوف الأشقاء وممثلي الأسرى في السجن، وفرض عدة إجراءات عقابية بحق الأسرى بشكل عام.

وأضاف عكة ” أن الأسرى تحدثوا عن وجود حوار عام بين الإدارة وقيادة الأسرى في عوفر حول الأوضاع داخل السجن بشكل عام، وكذلك حول التعامل المهين مع عائلات الأسرى خلال الزيارات والمنع الأمنى الذي أصبح بشكل غير معقول، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لإتفاق نهائي.

يذكر ان الأسرى الذين تم زيارتهم في السجن( شادي شلالدة، محمود شبانة، نبأ الصيفي، عبد الفتاح دار عظيم، علاء حمامرة).