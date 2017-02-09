سفيرة دولة فلسطين في إيطاليا تطلع المسؤولين الايطاليين على تداعيات‬ ‫قرار الكنيست الاسرائيلي حول شرعنة الاستيطان‬

‫روما/‫PNN/ إلتقت سفيرة دولة فلسطين لدى ايطاليا د.مي الكيلة يرافقها د.عودة عمارنه صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية الايطالية في العاصمة روما ، مع السيد كارلو باتوري مسؤول قسم العلاقات السياسية الثنائية في وزارة الخارجية الايطالية ومساعدته السيدة جوليا كالابريزه ، حيث وضعتهم في مجمل تطورات الاوضاع العامة على الساحة الفلسطينية .‬

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‫حيث أطلعت د.مي الكيله السيد باتوري على تداعيات قرار الكنيست الاسرائيلي حول شرعنة الاستيطان وعلى موضوع تنامي البناء الاستيطاني ومصادرة الاراضي وهدم البيوت والمدارس والمباني والبنى التحتية بشكل عام وتلك التي يمولها الاتحاد الاوروبي ومنها إيطاليا مثل مدرسة الخان الاحمر قرب القدس “مدرسة المطاط” ، وقرار الحكومة الاسرائيلية بالموافقة على بناء آلاف الوحدات الجديدة في الضفة الغربية وما يعنية هذا من معاناة يومية للمواطن الفلسطيني‬

‎‫ما يشكل هذا من تهديد لعمليه السلام برمتها على إمكانية عودة المفاوضات وفرص السلام في المنطقة ، وكونه انتهاك صارخ وعنجهي أمام ارادة المجتمع الدولي المحب للسلام ، ومنافي لكافة الاعراف والمواثيق الدولية وللقرار 2334 الاخير وتوصيات مؤتمر باريس الاخير .‬

‎‫ وقد طلب السفيرة من إيطاليا إتخاذ إجراءات عملية لدفع إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان والاستيلاء على الارض وقالت أن التنديد والشجب لا يكفيان ، وعلى المجتمع الدولي التحرك وبشكل جدي ومختلف عن السابق ، كما وشكرت الوزارة على موقفهم الثابت الرافض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتصريح الوزارة على موقها الرسمي بالخصوص خلال الاسبوعين الماضيين .‬

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‫كما بحثت السفيرة د.مي الكيله بدء الترتيبات لعقد لقاء عمل اللجنة الوزارية الفلسطينية الايطالية المشتركة هذا العام في روما .