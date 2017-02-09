الأسير نبأ الصيفي يمر بوضع صحي صعب وفقد 13 كغم من وزنه

رام الله/PNN- كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، ان الأسير نبأ عمر الصيفي (23 عاما)، من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم والمعتقل منذ تاريخ 1/9/2016، يمر بوضع صحي صعب جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنفذ بحقه من قبل إدارة سجن عوفر، حيث فقد من وزنه حتى اليوم 13 كغم.

وأوضح عكة ان نبأ يعاني من كتل دهنية على الكبد سببت له مشاكل صحية عديدة، حيث يظهر الهزل على جسده الذي إمتلأ بحبوب حمراء قد تكون ناتجة عن حبة الدواء التي تقدم له يوميا من عيادة السجن والتي لا يعرف عن حقيقة قدرتها العلاجية.

ونقل نبأ للمحامي عكة ” بعد الطلب والإلحاح بضرورة نقلي الى مستشفى لتلقي العلاج والذي إستغرق عدة شهور، تم نقلي الإسبوع الماضي الى ما يسمى مستشفى الرملة، وتفاجأت أنه لم يتم عرضي على طبيب، ومن جلس معي كان سجان ولمدة نصف دقيقة فقط، وطلب مني بعدها الخروج من الغرفة وإنني بحاجة الى طبيب وتم إعادتي للسجن دون أي علاج ودون ان أعرض على طبيب، علما ان عملية النقل الى المستشفى والعودة الى السجن إستغرقت 3 أيام.

وبين عكة ان ملف نبأ يحتوي على تقارير طبية، ولكن غدارة السجن تتحجج بأنها تقارير غير كافة، وبحاجة للمزيد من التقارير لتقديم لإعطائه الأدوية المناسبة.