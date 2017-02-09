الخارجية: اسرائيل تفسر الصمت الامريكي دعماً للاستيطان

رام الله/PNN- أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأذرعها الاستيطانية المختلفة، على بناء (1162) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وبناء (181) وحدة أخرى في مستوطنتي (جيلو) و(رمات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة، وذلك في اطار حملتها الاستيطانية المسعورة التي بدأت تتصاعد بشكل مكثف منذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى البيت الأبيض، سعياً من الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة نتنياهو لتجسيد أيديولوجيته القائمة على سياسة الضم والتوسع العنصرية ضد الفلسطينيين، لارضاء جمهوره من اليمين المتطرف والمستوطنين، ولإسدال الستار نهائيا على أي فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورأت الوزارة أن العنجهية الاسرائيلية بلغت حداً غير مسبوق في التمرد والاستخفاف والاستهتار بالشرعية الدولية ومؤسساتها الأممية وقراراتها، حيث تؤكد اسرائيل يوماً بعد يوم، عدم إعترافها وإكتراثها بالنظام العالمي القائم وشرعياته الأممية، مستغلة حالة الضبابية والتأرجح وعدم الاستقرار الذي يعيشه هذا النظام، لتمرير مشاريعها الاستيطانية وتكريس دولة المستوطنين في الضفة. إن اسرائيل كقوة احتلال لا تسعى فقط لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، وانما أيضاً تحاول فرض هذه الحقائق على الارادة الدولية والمجتمع الدولي برمته، متوهمة بأن الظروف الراهنة تشكل فرصة لتنفيذ الأيديلوجية اليمينية الحاكمة في اسرائيل.

وأكدت الوزارة أنه بات على المجتمع الدولي وشرعياته الأممية مسؤولية التحرك للدفاع عن نفسه في الدرجة الاولى، أمام محاولات ضرب مصداقيته وشرذمته، وفي هذا الاطار تطالب الوزارة الادارة الأمريكية بالخروج عن صمتها المستهجن، لتبديد الشكوك بشأن حقيقة موقفها ازاء ما تقوم به اسرائيل من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما يضمن وقف استخدام اسرائيل للصمت الامريكي كغطاء تحتمي به في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، الرامية الى تقويض فرص السلام عبر تدمير حل الدولتين على الأرض.