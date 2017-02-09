النقل المواصلات تناقش مع ممثلين من الاتحاد الاوروبي عددا من القضايا

رام الله/PNN- عقدت وزارة النقل والمواصلات، الثلاثاء الماضي، اجتماعا في مقر الوزارة مع ممثلين من الاتحاد الاوروبي وذلك لمناقشة جملة من المسائل والقضايا التي تهم قطاع النقل والمواصلات في فلسطين .

وخلال الاجتماع الذي حضره عن الوزارة عطوفة وكيل الوزارة عمار ياسين ، ويوسف دراوشه نائب مراقب المرور العام ومنسق مشروع الاوريو ، وعن الاتحاد حضر ميكالث مسؤول النقل البري في الاتحاد ، وديفيد منخولي خبير نقل في الاتحاد الاوروبي ، جرى استعراض مسيرة التعاون السابق بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي في مشاريع النقل الاورومتوسطية.

وعُقد الاجتماع على ضوء رغبة الوفد بزيارة وزارة النقل والمواصلات بهدف التعرف على مجريات عمليات النقل التي تقدمها الوزارة، واطلاع الوزارة على البرنامج الجديد الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، والذي سيكون خلال الفترة من 2017-2020 ، والمتضمن للعديد من المساعدات المتعلقة بالمجالات الفنية والبرامح التدريبية، اضافة الى التكامل السياساتي والقانوني . فضلا عن تقديم كل المساعدات اللازمة في مسألة انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل والسلامة المرورية.

كما تخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبلهم حول النشاطات المنوي عملها والجدول الزمني لكل نشاط.

ومن جانب الوزارة ، تم تقديم عرض لمشاريع استراتيجية قائمة حالياً والتي تعمل الوزارة على تنفيذها في اطار سعيها الحثيث والمتواصل وبالتعاون مع كافة الجهات والاطراف الداعمة بغرض النهوض بقطاع نقل آمن ومتطور والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنيين والذي ابرزها مشروع المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين ومشروع الاوريو والمتعلق بتطوير اسطول الحافلات في فلسطين .

وتم ايضا تقديم شرح وافي عن أعمال الوزارة والخدمات التي تقدمها في مجال النقل وخاصة في مجال النقل على الطرق والذي لاقى استحسانا ورضى عال من قبلهم وبالعمل المنظم الذي يشهده هذا القطاع رغم التحديات بالمقارنة مع كثير من بعض دول المنطقة.

وتخللت زيارتهم باصطحابهم إلى مدينة بيت لحم ، وتقديم شرح مفصل لهم عن بعض ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال العدوانية والممنهجة وما يعانية من إقامة جدار الفصل العنصري، وإقامة المستوطنات.