بال ثينك للدراسات الاستراتيجية توقع في محافظات الضفة الغربية عدداً من المبادرات المجتمعية

رام الله/ PNN- استكمالا للمبادرات المجتمعية التي تنفذ حالياً في محافظات غزة وقع مدير بال ثينك للدراسات الاستراتيجية وبالشراكة مع معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت أ. عمر شعبان هذا اليوم في رام الله وفي ضيافة المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM عدداً من مذكرات التعاون مع العديد من المؤسسات الاهلية القاعدية في محافظات الضفة الغربية والتي تقدمت بمبادرات لتنفيذ أنشطة وفعاليات على صعيد المجتمع وبالشراكة مع مؤسسات فلسطينية في محافظات غزة بما يعزز العمل بين المؤسسات الاهلية القاعدية في محافظات غزة والشمال. وقد حضر مراسم التوقيع ممثلي عن برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ومكتب تمثيل سويسرا لدى السلطة الوطنية في رام الله.

تحدث السيد عمر شعبان عن برنامج تعزيز مشاركة منظمات العمل الاهلي القاعدية في محافظات الوطن من خلال تمكينها من العمل المشترك على المستوى الوطني لمواجهة تداعيات الانقسام والفصل على النسيج الاجتماعي والوطني. مؤكد ان مهمة تحقيق المصالحة الوطنية يجب أن تكون مهمة وطنية بإمتياز ويجب ان تتركز الجهود داخل الوطن وبين الناس ومعهم.

كما تحدث المدير العام للمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM السيد عدي ابو كرش عن ضرورة انهاء الانقسام وتسليط الضوء على التكلفة المالية على الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام وتهتك النسيج الاجتماعي الفلسطيني. وشارك في لقاء التوقيع ممثلين عن المبادرات: دمية وحكاية، صرخة من اجل الوطن، فريق مناظروا الخليل، ليش المصالحة، الانقسام حقائق وخسائر. فيما استعرض الشباب منسقو المبادرات مبادراتهم واهمية تنفيذها حيث ان هذه المبادرات تسمح لأكبر عدد من الفلسطينيين في المشاركة في فعاليات تنفيذ المبادرات. اضافة الى اثارة حراك داخلي من اجل الضغط على صناع القرار من اجل الاسراع في اتمام المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الشعبية. من الجدير ذكره انه تم في الايام السابقة القليلة تم تنظيم لقاء موسع مماثل تم من خلاله توقيع عدد من مذكرات التعاون مع مؤسسات قاعدية في محافظات غزة.