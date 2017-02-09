وزارة الحكم المحلي تطلق دليل الحدود الانتخابية للهيئات المحلية (2016-2017)

رام الله/PNN- وقع كل من وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض، على إطلاق دليل الحدود الانتخابية للهيئات المحلية (2016-2017)، والذي يشمل أسماء وأعداد الهيئات المحلية والتجمعات السكانية المعتمدة، وأنواع الهيئات المحلية، وحدود الهيئات والتجمعات السكانية التابعة لها.

بدروه، قال الأعرج “إن هذا الدليل تم اعداده بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استناداً لدليل التجمعات السكانية الفلسطينية (2017)”.

وأكد الأعرج أن دور الوزارة بعد الانتهاء من إعداد هذا الدليل وإطلاقه قد انتهى، والدور الان على لجنة الانتخابات المركزية التي ستشرف بشكل كامل على إجراء الانتخابات المحلية والتي نعتز بها وبنزاهتها.

وأشار الأعرج إلى أنه وحسب قرار مجلس الوزراء وبالتشاور مع سيادة الرئيس، ستجري الانتخابات في موعدها المحدد في 13 من أيار المقبل، وستجري الانتخابات في (416) هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، أعرب حنا عن بالغ شكره لكافة الطواقم العاملة في وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات وجهاز الإحصاء على جهودهم التي بذلوها لإنجاز هذا الدليل وإطلاقه.

وأكد حنا أهمية العمل التكاملي والتشاركي بين الجهات المعنية من أجل التحضير لإجراء الانتخابات المحلية وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية وصولاً للموعد المحدد لإجرائها.

من ناحيتها، أكدت عوض على الأدوار التكاملية والشراكة الفعلية بين جميع المؤسسات والذي يشكل نقلة نوعية على صعيد انجاز المهام بشكل مؤسساتي متكامل تشارك به جميع الجهات ذات الاختصاص، كما وأشادت بكافة الطواقم التي عملت على انجاز هذا الدليل الهام والحيوي.