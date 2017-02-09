وزارة الصحة: وفد طبي إيطالي يجري 31 جراحة معقدة في رفيديا

رام الله/PNN- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن وفداً طبياً إيطالياً متخصصا في الجراحة الجميلية أجرى 31 عملية جراحية معقدة في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الوفد مكث في مستشفى رفيديا 7 أيام متواصلة، عاين خلالها 71 حالة.

وقال وزير الصحة د. جواد عواد إن من سياسات الوزارة تعزيز التواصل مع الأخصائيين المميزين في شتى المجالات حول العالم، ما يعود بالفائدة العلمية والعملية على الطواقم الطبية في مشافينا الحكومية، والتسهيل على المواطنين وتقليل فاتورة التحويلات الطبية.

وكرم مدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام د. عمر النصر الوفد الطبي ممثلاً عن وزير الصحة د. جواد عواد.

وقال د. النصر إن هذا الوفد هو ثمرة توجه وتعليمات وزير الصحة لتبادل الخبرات مع الطواقم الطبية في مختلف أنحاء العالم، مضيفاً أن هذه الوفود تساهم في التخفيف من فاتورة التحويلات الطبية الى خارج مرافق وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هذا الوفد ترأسه الدكتور انريكو روبوتي والذي قدم الى فلسطين بالتنسيق مع جمعية اغاثة أطفال فلسطين، وجاء من خلال وحدة التعاون الدولي في وزارة الصحة، حيث تقوم وزارة الصحة جاهدة باستقطاب الوفود الطبية ذات الخبرة والكفاءة العالية في مختلف التخصصات.

وأوضح أن هناك العديد من الوفود الطبية التي قدمت إلى فلسطين، والتي كانت متخصصة في عدة مجالات مثل جراحة قلب الاطفال وجراحة المسالك البولية للكبار والصغار وجراحة الاسنان وجراحة العظام ومنظار الركبة وجراحة اليد، والجراحة التجميلية وجراحة الأعصاب للكبار والصغار وجراحة الوجه والفكين وجراحة العيون والجراحة العامة والمناظير وأمراض الدم وقلب الاطفال .

وقال إن دائرة العلاقات العامة تقوم بنشر معلومات عن الوفود الطبية الزائرة تشمل مهمة الوفد وأسماء أعضائه ومكان عمله وأرقام الهواتف للتسهيل على المواطن الاستفسار بخصوص هذه الوفود، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة الصحة WWW.MOH.PS

من جهته قال مدير مستشفى رفيديا د. قاسم دغلس إن العمليات الجراحية التي قام بها الوفد امتازت بالدقة المتناهية والحرفية، مما ساهم في اكتساب الطاقم الطبي في المستشفى خبرات جديدة. وأثنى د. نزال على الطواقم الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى والتي تقف جنبا الى جنب مع الوفود الطبية الزائرة.