وقال زويدو، في مقابلة لبرنامج “البارتيدازو” في إذاعة “لا كوبي”، إن “الظروف المناخية كانت سيئة للغاية. أنا أعتقد أنه لم يكن من الضروري اللجوء إلى تقارير خبراء الأرصاد الجوية، وكان كافيا مشاهدة الأخبار لمعرفة كيف كانت أحوال الطقس في الشمال وخاصة في جاليثيا” حيث يقع الملعب.

ويرى زويدو أن القرار كان صائبا رغم أن التأجيل “يؤثر” على المنافسة، لأن “الليجا مضغوطة من حيث المواعيد”، ولأن الفريقين المتضررين يخوضان منافسات أوروبية.

وشدد “ولكن لا يجب أن ننسى أبدا أن الأمن يجب أن يكون فوق كل شيء. سوف نبحث عن الموعد المناسب لإقامة المباراة”.

يذكر أن ريال مدريد رفض تأجيل المباراة، واقترح إقامتها على ملعب آخر، لكن رفضه لقي هجوما عنيفا من سيلتا فيجو، وعمدة المدينة، فيما لم يتحدد الموعد الجديد للمباراة حتى الآن.

بذلك فإن ريال مدريد لعب مباراتين أقل من منافسيه، بعد تأجيل مباراته أمام فالنسيا في وقت سابق، لارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

ورغم ذلك، يتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة، و3 نقاط عن إشبيلية.