منتخبنا الوطني يتقدم 3 مراكز في تصنيف “الفيفا”

وكان منتخبنا الوطني حافظ على مركزه الـ131 خلال الشهر الماضي.

وعلى الصعيد العالمي لم يتغير الترتيب، وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة منتخبات العالم، يليه منتخب البرازيل، ثم منتخب ألمانيا حامل لقب كأس العالم، ورابعا منتخب تشيلي، وجاء منتخب بلجيكا في المركز الخامس، بينما تقدم منتخب فرنسا للمركز السادس بدلا عن منتخب كولومبيا الذي أصبح سابعا.

عربيا، قفز المنتخب المصري وصيف بطل أمم افريقيا إلى صدارة المنتخبات الافريقية، بعد أن قفز 12 مركزا ليصيح بالمركز الـ23 عالميا، وجاء ثانيا منتخب تونس الذي حافظ على مركزه الـ36 عالميا، وتقدم منتخب المغرب 9 مراكز وحل ثالثا على الصعيد العربي، وجاء رابعا منتخب الجزائر الذي تراجع بشكل كبير بعد نتائجه المخيبة في أمم افريقيا ليصبح في المركز الـ50 عالميا، وخامسا حل منتخب المملكة العربية السعودية الذي تراجع 8 مراكز هذا الشهر.