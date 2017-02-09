ملف ادارة الحالة للمسنين يشكل اولى اولويات التنمية الاجتماعية

رام الله/PNN- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم الخميس، في قاعة الاجتماعات في مقر الوزارة في رام الله، ورشة عمل تدريبية لبناء ملف ادارة الحالة للمسنين وذلك ضمن مشروع المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسساتية- المرحلة الثانية، المدعوم من الاتحاد الأوروبي حيث استهدفت الورشة فريق ادارة الحالة للمسنين في الوزارة ومرشدي المسنين في مختلف المديريات في الضفة، تأتي الورشة بعد انهاء فريق ادارة الحالة للمسنين مرحلة الزيارات الميدانية لمؤسسات رعاية المسنين “الايوائية والنهارية”.

وتناولت الورشة العديد من المحاور حول مفاهيم الحماية الاجتماعية للمسنين، واستعراض الخدمات المقدمة في المراكز الخاصة لخدمة هذه الفئة، اضافة لمناقشة آليات التطوير والتوصيات الخاصة بالملف.

وبدوره أكد مستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة أن الورشة تأتي في اطار التحول في رؤية الوزارة من الشؤون الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية، ما يحتم تطوير قدرات العاملين في الميدان من مرشدين اجتماعيين الى مدراء حالة، حيث تعمل الوزارة على الاشراف على عملية تطوير ادارة الحالة للمسنين في ثلاث مديريات هي (نابلس، الخليل، طولكرم)، والحشد لجهود الوزارة وجهود المؤسسات المانحة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وانقاذ الطفل واليونيسيف، لتوحيد منهجية ادارة الحالة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتطبيق ادارة الحالة وتطوير النظم واجراء التغيرات الوظيفية والبنيوية اللازمة لاعادة العمل الاجتماعي الى الواجهة من اجل تحقيق التنمية المستدامة.

د. فالنتين فلادو خبير الحماية الاجتماعية للمشروع في الاتحاد الأوروبي أكد على أهمية الورشة كونها اللقاء الأول لاعداد ملف ادارة الحالة للمسنين حيث يتم خلالها الاستماع لتقارير فريق الزياررات الميدانية للمؤسسات وتقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين اضافة لرصد التغذية الراجعة من قبل المشاركين وإعداد الجدول الزمني والتحضير للأنشطة القادمة.

مدير ادارة المسنين في الوزارة غانم عمر تحدث حول الاجراءات الاستكمالية للعمل في ملف ادارة الحالة للمسنين للعمل على اجراء مسح للمؤسسات ومقدمي الخدمة للمسنين بعد قيام الفريق بالزيارات الميدانية للمؤسسات الايوائية والنهارية للمسنين.