حميد يزور الطفل الجريح اسامة زيدات

الخليل/PNN- زار محافظ الخليل كامل حميد، صباح اليوم الخميس، الطفل الجريح والاسير المحرر اسامة زيدات الذي يعالج في مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل والذي اصيب في التاسع والعشرين من أيلول الماضي، حين أطلق عليه جنود الاحتلال النار عليه، فأصابوه في ظهره وساقه، بينما كان يسير في منطقة زراعية في بني نعيم شرق مدينة الخليل، ليمر الطفل بتجربة الإصابة والاعتقال والتحقيق لخمسة أشهر.

حيث اطمئن حميد على صحة الطفل زيدات مستنكرا استباحة الاحتلال الدم الفلسطيني وخصوصا الاطفال الذين يتم استهدافهم بدم بارد وتحت حجج واهية دون مراعاة لحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية .

ودعا المحافظ المجتمع الدولي الى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات فورا متسائلا عن الخطر الذي يشكله طفل فلسطيني صغير على جنود مدججين بالسلاح والعتاد مؤكدا ان هذه الاعتداءات هي سياسة اسرائيلية تهدف الى نشر الرعب والخوف في قلوب الفلسطينيين الذين يواجهون هذه الجرائم بالمزيد من الثبات والصمود .

واستمع حميد من الطفل زيدات للمعاناة القاسية التي مر بها اثناء اعتقاله داخل سجون الاحتلال من ضرب واهانة واهمال طبي وعدم مراعاة حقوقه كونه طفل صغير .