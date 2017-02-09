وزارة الاتصالات تطلق سلسلة ورشات تعريفية بتفاصيل رخصتي جوال وبالتل

رام الله/PNN- افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى ورشة عمل تعريفية بمواد اتفاقية تجديد رخصتي شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وجوال، لمزودي خدمات الانترنت، وذلك اليوم الأربعاء في مقر الوزارة برام الله.

وافتتح الورشة وكيل الوزارة المهندس سليمان زهيري ومدير عام الاتصالات م. فلوريد الزوربا اضافة إلى أطراف الاتفاقية من وزارة المالية وشركة الاتصالات وبمشاركة شركات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات العاملة في قطاع في فلسطين واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا).

وقال وزير الاتصالات أن هذه الورشة مقدمة لسلسة ورش عمل تنظمها الوزارة لكافة المهتمين والمستفيدين من هذا القطاع سواء مستثمرين او مستفيدين من الخدمات المشمولة في بنود توقيع الاتفاقية، وأضاف أن الوزارة تحرص على التواصل مع أطراف القطاع لتوضيح بنودها وبيان امكانيات الاستفادة منها، لاسيما وأنه تم اعدادها باعتماد ابرز المعايير الدولية وبالتشاور مع القطاعات ذات العلاقة، مع مراعاة مصلحة الشركة والمواطن في آن معاً.

وتابع أن سياسسة الوزارة قائمة على اتاحة المعرفة للجميع وتسخير ادوات ووسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتحسين جودة حياة المواطن للنهوض بالشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأضافة أنه بإمكان اي مستثمر أو مواطن طرح استفساراته والحصول على اجابات من خلال وزارة الاتصالات.

على الصعيد ذاته قامت المهندسة ميساء منير من الإدارة العامة للاتصالات في الوزارة بعرض توضيحي لمواد الرخصة من اسعار وجودة الخدمات وما يتعلق بالمنافسة أيضاً.