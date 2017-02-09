الأسير نائل البرغوثي: مقترح الإبعاد مرفوض ولن نقبل سوى العودة إلى عائلاتنا

رام الله/PNN- قال الأسير نائل البرغوثي (59 عاماً)، من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، ” أن أسرى صفقة وفاء الأحرار “شاليط”، يرفضون أي اقتراح يتعلق بإبعادهم”.

جاء تصريح الأسير البرغوثي، خلال زيارة قام بها محامي نادي الأسير له في سجن “جلبوع”، وأضاف البرغوثي، “أنهم لن يقبلوا سوى أن يكونوا أحراراً، ويعودوا إلى عائلاتهم؛ ويأتي تصريح الأسير البرغوثي، مع تنامي الحديث عن مقترحات تتعلق بصفقة تبادل للأسرى، قد تتم بين حركة حماس، وسلطات الاحتلال.

من الجدير ذكره أن الأسير البرغوثي هو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار “شاليط”، وقد أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وأُصدر بحقه حُكماً بالسجن الفعلي مدة (30 شهراً)، وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 ديسمبر 2016، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله.”

علماً أن الأسير البرغوثي قضى أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال والبالغة (36) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.