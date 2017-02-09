وزير الزراعة يبحث مع مكتب التمثيل الاوروبي آليات مساعدة المزارعين المتضررين

رام الله/PNN- بحث وزير الزراعة د.سفيان سلطان مع مكتب التمثيل الأوروبي في فلسطين آليات مساعدة المزارعين المتضررين من إعتداءات الإحتلال الإسرائيلية ومستوطنيه، ضمن مشروع الإتحاد الأوروبي المعمول به في فلسطين منذ العام 2010.

وأكد وزير الزراعة خلال الإجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مقر صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية برام الله، على ضرورة تقديم كل الدعم والمساعدة المطلوبة للمزارعين المتضرربين من الإحتلال، لما يعزز من صمود المزارعين على اراضيهم.

فيما أكد ممثلي الإتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوروبا للقطاع الزراعي الفلسطيني، أمام إعتداءات الإحتلال، وإستمع الى شرح مفصل من طاقم الصندوق حول الوضع الذي يعانيه المزارعين في فلسطين، وأهمية تقديم كل الدعم المطلوب لهم.

وحضر الإجتماع موظفي من وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.