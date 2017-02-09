قلقيلية: وزير الأوقاف ونائب المحافظ يفتتحان مقر لجنة الزكاة

قلقيلية/PNN- افتتح سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية ونائب المحافظ العقيد حسام أبو حمده مقر لجنة الزكاة الجديد، ووضعا حجر الأساس لمبنى برج الخير في مدينة قلقيلية.

بحضور الشيخ أحمد نوفل عميد الكلية الاسلامية ورئيس لجنة الزكاة، طارق اعمير رئيس بلدية قلقيلية، حسن اشقيرو نائب رئيس الغرفة التجارية، ومدراء مؤسسات رسمية وشعبية.

وثمن وزير الأوقاف هذا الانجاز لمحافظة قلقيلية، مؤكدا على دور لجان الزكاة الهام، والذي يأتي في سياق سد احتياجات الأسر المحتاجة وتحويلها من اسر تتلقى المساعدات إلى اسر منتجة، وذلك من خلال إدخال برامج التمكين الاقتصادي في عملها، مقدما شرحا مفصلا حول أداء لجان الزكاة التي اعتبرها رديفا لوزارة التنمية الاجتماعية، داعيا أهل الخير إلى التبرع بما تجود به أنفسهم لتستطيع لجان الزكاة أداء رسالتها التي قامت من اجلها.

من ناحيته بارك نائب المحافظ للجنة الزكاة ما أنجزته، مثمنا دورهم وجهدهم العالي الذي ساهم في تخفيف العبئ على مواطني المحافظة تحديدا فيما يتعلق بسد الاحتياجات الطارئة نتيجة لظروف المحافظة الاستثنائية، مؤكدا أن كل منجز يتحقق يساهم في التنمية الاقتصادية في المحافظة، ويساهم في تعزيز صمود المواطنين والتصاقهم بأرضهم.

وبدوره شكر رئيس لجنة الزكاة كل من ساهم في دعم مشاريع لجنة الزكاة المختلفة، مهيباً بأهل الخير المساهمة في بناء مشروع برج الخير لما فيه من الخير الذي يعود على المجتمع بشكل عام ودعم مصادر دخل اللجنة التي تعود بالنفع على الفقراء والمحتاجين.

ويذكر أن “برج الخير” يتكون من سبع طوابق بمساحة 2650 م2 موزعة على النحو التالي حسب الطبقات” مشروع سوق الخير، بيت المسنين، مدرسة المكفوفين، وشقق سكنية” وتكلفته الإجمالية 400 ألف دينار أردني وهو بناء متعدد الأغراض للعمل الخيري، و مقر لجنة الزكاة يتكون من أربع طوابق مساحته 550 م2 بتمويل ذاتي بلغ 100 ألف دينار أردني.

وكان وزير الأوقاف قد استهل زيارته بلقاء اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في دار المحافظة، وبحث معه سبل التعاون.