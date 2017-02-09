ارتفاع في تداولات البورصة مع ارتفاع طفيف على مؤشرها

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06%، مع ارتفاع في قيمة تداولاتها وصلت لحوالي 2 مليون دولار، اليوم الخميس.

ورفع التداول على سهم الاتصالات من حجم تداولات اليوم الخميس، ووصلت قيمة تداولاته لحوالي مليون دولار بحجم تداول بلغ حوالي 228 ألف سهم.

وأغلق مؤشر القدس على 536.45 نقطة، مرتفعا 0.30 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية 0.99%، واستقرار مؤشر قطاعي التأمين والصناعة، وانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.64%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 772 ألف سهم، في 286 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 13 شركة، ارتفع منها سهم 5 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

والشركات التي ارتفع سهمها كانت: البنك الإسلامي العربي، والبنك الوطني، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك القدس وبنك فلسطين.

وانخفض سهم شركات الفلسطينية للكهرباء، الاتصالات الفلسطينية، والعربية الفلسطينية للاستثمار”ايبك” والبنك الإسلامي الفلسطيني.

واستقر شهم الشركات التالية: سجاير القدس، والتأمين الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار وفلسطين للاستثمار العقاري.

ـــــــــــــــ