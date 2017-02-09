التربية تعلن نتائج الثانوية العامة لدورة كانون الثاني 2017

رام الله/PNN- اجتمعت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، لمناقشة نتائج الطلبة المتقدمين للدورة الاستكمالية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والتي عُقدت في شهر كانون الثاني 2017 في الفترة من 8/2- 29/2/2017، حيث أقرت اللجنة نتائج المتقدمين لهذه الدورة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد الطلبة المتقدمين لهذه الدورة بلغ 7078 طالباً وطالبة؛ نجح منهم 4055؛ بنسبة نجاح عامة بلغت (57.29%)، حيث بلغت نسبة النجاح في فرع العلوم الإنسانية (58.14%) وفي الفرع العلمي (59.26%) وفي الفرع التجاري (50.81%) وفي الفرع الزراعي (20.59%) وفي الفرع الصناعي (44.36%) وفي الفرع الفندقي (66.67%) وفي فرع الاقتصاد المنزلي (25%) وفي الفرع الشرعي (54.55%).

وكانت الوزارة قد قررت عقد هذه الدورة بشكل استثنائي بهدف إتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يستكملوا في العام 2016 أو الطلبة الراغبين في تحسين معدلاتهم ممن تقدموا للامتحان في جميع المباحث في العام 2016.

كما قررت الوزارة أن يكون موعد امتحان الاستكمال لمن لم يستكمل في مبحث أو مبحثين فقط؛ هو يوم السبت 25/2/2017 للحالات الآتية: لمن تقدم للامتحان في دورة كانون الثاني 2017 ولم يستكمل في مبحث أو مبحثين فقط، ولمن تقدم للامتحان لأول مرة في العام 2016 ولم يستكمل في مبحث أو مبحثين فقط ولم يتمكن من التقدم للامتحان في دورة شهر كانون الثاني 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل لامتحان الاستكمال سيبدأ صباح يوم الإثنين الموافق13/2/2017 وينتهي مساء الإثنين 20/2/2017 في مديريات التربية والتعليم، منوهةً إلى أن هذا الامتحان يعد الفرصة الأخيرة للطلبة للتقدم لامتحان الثانوية العامة وفق النظام القديم.

كما أشارت الوزارة إلى أنه لا يحق لمنْ تقدّم في دورة شهر كانون الثاني2017 أو الدورة الاستكمالية في (25/ 2/2017) أن يسجل للامتحان وفق النظام الجديد في دورة حزيران 2017، وإنما يحق له التقدم كمشترك دراسة جديد عام 2018.