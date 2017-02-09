الاحد: اجتماع لاندية المحترفين والاولى والمناطق المتاهلة للدور ال32 من بطولة الكاس

القدس/PNN- أعلنت لجنة الأنشطة والمسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد إجتماع هام بحضور الأمين العام للإتحاد الفلسطيني لكرة القدم عمر أبو حاشية، مع ممثلين عن أندية المحترفين والإحتراف الجزئي وأندية الفروع المتأهلة لدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين، وذلك لمناقشة العديد من المواضيع الهامة الخاصة بالأندية على هامش إجراء قرعة الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين والمقررة في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 12 شباط/فبراير الجاري، في مقر اتحاد كرة القدم بالرام.

وشددت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد على ضرورة حضور رئيس النادي والمدير التنفيذي ممثلين عن أندية المحترفين والإحتراف الجزئي، في حين يتم حضور رئيس النادي فقط ممثلاً عن أندية الفروع “شمال، وسط، جنوب” المتأهلة للدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين.