وزارة الصحة توقع اتفاقية لمنح العمال تأميناً صحياً جديداً

رام الله/ PNN- وقعت وزارة الصحة الفلسطينية اتفاقاً مع الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقضي بمنح العمال تأميناً صحياً جديدا سارياً في جميع مرافق وزارة الصحة، وللتحويلات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن التأمين الجديد سيمنح للعمال وعائلاتهم وسيكون سارياً في مرافق وزارة الصحة وخارجها، وقد صاحب ذلك مجموعة من التسهيلات للعمال منها تقسيط رسوم التأمين على أربع دفعات سنوياً.

تأمين متكامل

وقال وزير الصحة د. جواد عواد إن التأمين الجديد والذي سيبدأ العمل به في الأول من آذار للعمال سيكون متكاملاً ومن خلاله يستطيع العامل وعائلته تلقي جميع الخدمات الصحية داخل مرافق وزارة الصحة، ويمكّن التأمين العامل من التقدم للحصول على تحويلة طبية في حال عدم توفر العلاج داخل مرافق الوزارة.

وأوضح الوزير عواد أنه أوعز بتقديم تسهيلات لدفع رسوم هذا التأمين من خلال التقسيط على أربع دفعات سنوية، قيمة كل دفعة 150 شيقلاً.

ضبط ومتابعة

وقال مدير عام التأمين الصحي د. باسم الريماوي أنه سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير رقابية لضبط ومتابعة هذا الملف، مشيراً إلى أن التأمين الجديد جاء بعد تشاور وسلسلة اجتماعات ونقاش مع وزارة العمل و الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأوضح أنه وبناء على الاتفاقية فإن القسط الشهري للتأمين هو 50 شيقلاً، تدفع سنوياً على أربع دفعات، قيمة كل دفعة 150 شيقلاً، وذلك كل ثلاثة أشهر، وأن العامل صاحب التأمين يترتب عليه دفع رسم التسجيل بقيمة 60 شيقلاً تدفع لمرة واحدة عند إصدار التأمين.

وأضاف: في حال احتاج المؤمن له للمبيت في المستشفى أو العلاج خارج مراكز وزارة الصحة فإنه يترتب عليه دفع كامل المبلغ السنوي وبدل فترة الانتظار حسب نظام التأمين الصحي الساري، ويتم إضافة المرافقين حسب نظام التأمين الصحي الساري.

وسيتم إصدار بطاقات التأمين الصحي في مديريات الصحة في المحافظات بعد إحضار العامل كتاباً رسمياً من خلال نموذج موحد مجاني من الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فيما يقوم الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمطالبة العامل بالديون المتراكمة عليه بالتعاون مع وزارة الصحة لتحصيلها.

وأشار د. الريماوي إلى أنه في حال تخلف المؤمن له عن دفع الأقسام فإنه ينطبق عليه نظام التأمين الصحي الساري، في حين يقوم الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتزويد وزارة الصحة بكشف لأسماء العمال الذين تم منحهم طلبات تأمين صحي شهرياً. وأضاف أنه بناء على الاتفاقية فإنه يتم التعامل مع جميع الفروع في المحافظات من خلال الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

سيخدم العامل وعائلته

وقال أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أ. شاهر سعد إن هذه الاتفاقية ستخدم العمال وعائلاتهم، مضيفاً أن هذا النوع من التأمين وهو بسعر رمزي سيقدم الخدمات الصحية المميزة للعمال وعائلاتهم.

وأضاف أن هذا التأمين سيعمل على طمأنة العمال نفسياً، فهم سيجدون العلاج اللازم في حال احتاجوا له، مؤكداً أن العلاج عبر هذا التأمين سيكون شاملاً.