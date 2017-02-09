اعتقال شابين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة

بيت لحم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، بعد ظهر اليوم الخميس، بعد اقتحامها مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، وسط إطلاق الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السامة.

وأفاد شهود من المخيم، بأن مواجهات عنيفة تدور في هذه الأثناء بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين استهدفوا منزل المواطن محمد عودة بالرصاص الحي وقنابل الغاز، وفجروا خزانات المياه الموجودة على سطح المنزل.

وقال الشهود، استهدفت نيران الاحتلال أيضا منزل الموطن أحمد عامر بالرصاص الحي، وفجرت خزانات المياه الموجودة على سطحه.

وأفاد الشهود، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين راني أبو عكر من مخيم الدهيشة، وهو من طلاب ثانوية بيت لحم، وصائب سليم عمارنة من مخيم عايدة في المواجهات المندلعة في المخيم حتى الآن.