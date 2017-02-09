تنظيم حملة “نزرع لنحيا” في خربة المكحل المحاذية للمستوطنات جنوب غرب جنين

جنين /PNN- نفذت جمعية التنمية الزراعية/ الاغاثة الزراعية في جنين، اليوم الخميس، حملة زراعة اشتال في خربة المكحل جنوبي يعبد في جنين، والمحاذية للمستوطنات.

وجاءت الحملة في اطار التواصل مع المزارعين وتعزيز صمودهم، خاصة في التجمعات السكانية الواقعة بالقرب من المستوطنات.

وشارك في الفعالية مزارعون ومتطوعون من منطقة جنين، ومديرية زراعة جنين، التي أكد ممثلها في الفعالية بلال نزال أهمية العمل في هذه المناطق والتجمعات المستهدفة من الاستيطان.

وقال: يأتي هذا النشاط في إطار مشروع “نزرع لنحيا”، المقدم من الجمعية العربية لحماية الطبيعة.

من جهته، أكد المهندس الزراعي خالد داوود في كلمته باسم الاغاثة الزراعية، أن الأخيرة وزعت آلاف الاشتال في إطار هذه الحملة حملة، في تجمعات زبوبا والجديدة وعقابا.

يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي أقام على أراضي يعبد أكثر من مستوطنة، كما تتضاعف معاناة المواطنين جراء عربدة المستوطنين وتكرار اقتحامات الاحتلال.