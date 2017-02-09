5353 مولوداً جديداً في غزة خلال يناير

غزة/PNN-شهد قطاع غزة خلال شهر يناير كانون ثاني الماضي 5353 مولوداً جديداً، بمعدل 172 مولوداً يومياً وسبع مواليد في الساعة، في المقابل سجلت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية 487 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر، بواقع 155حالة وفاة يومياً.

وأوضحت إحصائية للشق المدني في وزارة الداخلية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت خلال يناير الماضي 2246مولوداً جديداً؛ في حين سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 1155مولوداً.

بدورها، سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 821 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 428مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 7033مولوداً جديداً.

إلى ذلك، أفادت إحصائية الشق المدني بأن مكاتب الأحوال المدنية التابعة للوزارة في محافظات قطاع غزة سجلت 487حالة تبليغ عن وفاة خلال يناير الماضي، بواقع 155حالة وفاة يومياً.

ووفقاً للإحصائية ذاتها، وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة 151تبليغ عن حالات وفاة؛ في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس 1400 إشعار تبليغاً عن وفاة.

في ذات السياق، سجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 71 تبليغاً عن وفيات؛ فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 63 تبليغ عن وفيات، في حين سجل مكتب الأحوال المدنية بمحافظة رفح 622 تبليغ عن حالة وفاة.

وبينت الإحصائية أن مديريات وزارة الداخلية في محافظات غزة أنجزت خلال شهر يناير الماضي 35 ألف و900 معاملة سلمتها للمواطنين في وقت قياسي.