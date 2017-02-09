الأحمد يوجه رسالة لإتحاد البرلمان الدولي حول قانون “التسوية”

رام الله/PNN – أرسل رئيس كتلة فتح البرلمانية الأخ عزام الأحمد، اليوم الخميس، رسالة عاجلة لإتحاد البرلمان الدولي يطالبه فيها باتخاذ موقف واضح ومحدد اتجاه الكنيست الإسرائيلي بعد أن أقر ما يسمى

“بقانون التسوية”.

وأكد الأحمد في رسالته، أن ما يسمى بـ”قانون التسوية”، يشكل غطاء لحكومة الإحتلال ودعم سياسة الإستيطان وسرقة اراضي المواطنين الفلسطينيين، رغم ان ذلك يتناقض مع القانون الدولي و قرارات

الشرعية الدولية واتفاقات جنيف الأربعة، ومع كافة القواعد و المبادئ التي أنشأ لأجلها الإتحاد البرلمان الدولي.

وطالب الأحمد لجنة الشرق الأوسط التابعة لاتحاد البرلمان الدولي- بصفته عضواً في اللجنة- تجميد عقد “الطاولة المستديرة” المقرر عقدها بداية الشهر المقبل في شرم الشيخ، والتي ينظمها اتحاد البرلمان

الدولي حول المياه في الشرق الأوسط، بمشاركة عدد من برلمانات دول المنطقة، وفي ضوء ذلك قرر الإتحاد تأجيل ” الطاولة المستديرة” الى اجل غير مسمى.