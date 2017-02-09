ترسلين حبّة من التفاح المقطع في صندوق غذاء طفلكِ ليعود بها كما ذهب رغم أنّه يحبّ هذه الفاكهة، ولكن لماذا؟ رغم أنّ اسوداد التفاح لا يؤثر على طعمه، إلّا أنّ الأطفال قد يرفضون تناوله بسبب مظهره الغريب… فما العمل لتفادي حصول هذا الاسوداد؟

إليكِ في هذا السياق مجموعة من الحيل التي تقوم بتأخير اسوداد التفاح لساعات، كي تحافظ على مظهرها الطازج ويتناولها طفلكِ بشهيّة!

حيل تمنع التفاح من أن يسود بعد التقطيع أو التقشير

إعادة تجميع التفاحة برباط مطاط:

لمنع التفاح من التفاعل مع الهواء والاسوداد، قومي بتجميع القطع كما لو كانت تفاحة مكتملة، وثبيتها برباط مطاط يستطيع طفلكِ إزالته بسهولة لتناولها.

تطبيق عصير حمضي:

قومي بدهن طبقة من أي عصير فاكهة حمضية مثل الليمون، البرتقال أو حتّى عصير التفاح على الشرائح بعد تقطيعها. ولكن تأكّدي أولاً من أن طفلكِ لا يمانع الطعم الذي يضيفه هذا العصير.

نقع التفاح بالماء والملح:

بعد التقطيع، إعمدي إلى نقع شرائح التفاح لمدّة 10 دقائق بالماء والملح، أزيليها وإغسليها بالماء النظيف، ثمّ قومي بتجفيفها جيّداً. لا تقلقي، فإن إجراءاً كهذا لن يؤثر على طعم التفاح.

وتذكّري أنّه وإلى جانب الوجبات الصحية الخفيفة التي ترسلينها مع طفلكِ إلى المدرسة، من المهمّ أن تزوّديه قبل انطلاقه بوجبة فطور صحيّة متكاملة من الكربوهيدرات، البروتينات، الدهنيات الجيّدة وحصّة من الفاكهة. في هذا الخصوص، ننصحك من موقعنا بتقديم حصّة من رقائق الحبوب الكاملة “نسكويك” من نستله، إلى جانب كوب من الحليب النصف مقشود مع حفنة من المكسرات النيئة وحبّة من الفاكهة الأحب إلى قلب طفلكِ.

هكذا، ستضمنين أن يستمتع طفلكِ بغذاء صحيّ ما قبل الدوام المدرسي وخلاله!