صيدم يبحث مع سفير تونس توقيع اتفاقية شراكة لخدمة التعليم العالي

رام الله/PNN-التقى وزير التربية والتعليم العالي اليوم، سفير تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح لبحث توقيع اتفاقية شراكة بين البلدين تستهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي.

وأشاد صيدم بالشراكة الفاعلة بين تونس وفلسطين في العديد من القطاعات وعلى رأسها التعليم، مؤكداً أن هذا اللقاء تضمن الاتفاق على عدة قضايا من شأنها تقديم خدمات نوعية للتعليم والبناء على الشراكة المتينة بين البلدين.

وبين أن اللقاء تضمن بحث زيارة عمل مرتقبة إلى تونس سيتم خلالها توقيع الاتفاقية التي تشتمل على عدة بنود تهدف إلى الرقي بالقطاع التربوي وتبادل الخبرات والطاقات وتوظيفها لتحقيق الغايات المنشودة.

ولفت صيدم إلى أهمية تضمين الحدائق الالكترونية والجوانب التكنولوجية ضمن الاتفاقية تأكيداً على الاهتمام الحيوي بتوطين الالكترونية في التعليم والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في هذا المجال.

وخلال اللقاء أيضاً تم الاتفاق على إنجاح مبادرة كتابة 2000 رسالة بمناسبة ذكرى يوم الأرض الخالد حيث سيكتب هذه الرسائل طلبة مدارس من تونس ومن ثم ستقوم الوزارة بنقلها لمدارسها والحديث عنها عبر الإذاعة الصباحية المدرسية.

كما تم بحث الاستعدادات لافتتاح مدرسة تونس في بلدة صفا بمديرية رام الله الأسبوع المقبل.

من جانبه، أكد السفير أهمية مأسسة الشراكة وتوسيعها تأكيداً على الوفاء الأصيل والالتزام بدعم القطاع التعليمي في فلسطين، مشدداً على ثبات الموقف التونسي تجاه القضية الفلسطينية وديمومة الدعم للتعليم، تأكيداً على أولوية هذا القطاع باعتباره من ركائز ودعائم الدولة الفلسطينية.

وجدد بن فرح استعداد تونس لمواصلة تقديم دعمها وضمن إمكاناتها والمساهمة في تطوير التعليم معرباً عن شكره لطواقم الوزارة وقيادتها على التعاون البناء.

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ورئيس قسم العلاقات العامة نيفين مصلح.