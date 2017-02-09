رئيس اتحاد البرلمان الدولي يستنكر قانون التسوية الإستيطاني الذي أقره الكنيست

رام الله/PNN – عبر رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري، اليوم الخميس، عن عمق خيبة أمله واستنكاره لتبني الكنيست الإسرائيلي “قانون التسوية”، أو ما سمي قانون تنظيم وذلك بتاريخ 6/2/2017.

وقال في بيان له، اليوم الخميس، “هذا التشريع من المرجح انه يهدد و بشكل خطير كل الجهود التي تبذل لتأمين الحلول السلمية للنزاع في الشرق الأوسط بما فيهم حل الدولتين التي التزمت الأطراف بها بدعم المجتمع الدولي، وهذا سيشكل واقع سيمنع فرص انشاء دولة فلسطينية ذات سياده قابلة للحياه ، كما انه سيخول وبأثر رجعي انشاء مستعمرات اسرائيلية على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، وهذه الممارسات ستؤدي لمزيد من عدم الإستقرار والأمن في المنطقة ككل”.

كما عبر رئيس البرلمان عن انزعاجه الشديد من هذا القرار والذي لا يتفق و يتنافى مع القانون الدولي و الواضح في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2334.

كما قام السكرتير العام للبرلمان السيد مارتن شونغونغ بالتواصل والتشاور مع السلطات البرلمانية الإسرائيلية لحث الكنيست بإعادة النظر بهذا القرار وإلغائه، وذلك لصالح عملية السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، كون هذا يتفق مع سيادة القانون ومبدأ اساسي للديمقراطية وبما يتفق مع منطق السلام والذي يسعى الجميع في المنطقه و خارجها لتحقيقه.

وأضاف بيان البرلمان الدولي: “انطلاقاً من مبادئ الحوار و التعاون من أجل حل الصراع و التي انتهجها البرلمان”.

وأعرب عن تقديره لللإلتزام المستمر من قبل الكنيست والسلطات التشريعية الفلسطينية لمشروع السلام و الذي استمر خلال العامين السابقين وذلك في اطار لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي .

وأضاف أنه وفي ظل البيئة الحالية، يجب التأكيد على أهمية تكريس الجهود لمثل هذه المشاريع والتي تهدف الى تحويل عناصر الصراع المحتملة الى عوامل للتعايش السلمي من خلال العلوم والتكنولوجيا.

وأكد البرلمان على التزامه واستعداده للقيام بدوره في تعزيز الحوار لمصلحة وتطوير الأمن والرخاء لشعوب المنطقة.