بالفيديو:اصابات في عملية إطلاق نار في سوق “بتاح تكفا” بتل أبيب

القدس/PNN – أصيب اربعة اسرائيليين، مساء اليوم الخميس، بجراح مختلفة في عملية مزدوجة (إطلاق نار وطعن) في سوق بتاح تكفا شرق مدينة “تل أبيب”، نفذه شابا فلسطينيا من الضفة الغربية بحسب مزاعم الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال، أن قوات الشرطة ألقت القبض على منفذ العملية ونقلته إلى جهة مجهولة.

وذكر إعلام الاحتلال، أن منفذ العملية فلسطيني من قرية بيتا الفوقة القريبة من نابلس وهو شاب يبلغ من العمر 19 عام واطلق النار بسلاح مصنع محليا، وان السلاح تعطل خلال اطلاقه النار بحسب مزاعم الاحتلال.

وقالت القناة السابعة نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار في سوق “بتاح تكفا” فدائية وقد أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن الإصابات تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، وتم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوق “بتاح تكفا” يشهد في هذه اللحظات حالة فوضى كبيرة، وهلع في صفوف الإسرائيليين بعد سماع إطلاق النار، في حين تواصل البحث على نطاق واسع لاعتقال المنفذين.