صيدم يستقبل ثلاث طالبات مبدعات من قلقيلية

رام الله/PNN – استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، ثلاث طالبات مبدعات من مدرسة فاطمة سرور ببلدة عزون من مديرية تربية قلقيلية، وذلك ضمن برنامج على مقعد الوزير الأسبوعي.

والطالبات هن راما سويدان، ومنار أبو هبة، ونهيل زعرور.

وأشاد صيدم بإبداع الطالبات وتألقهن على مستوى مدرستهن في مجال الفنون والرسم وتفوقهن في دروسهن، مؤكداً أن هذا البرنامج تم إطلاقه من أجل إبراز المواهب والطاقات الكامنة لدى طلبتنا.

وقبيل جلوس الطالبات على مقعد الوزير، تحدثن عن تجاربهن ومواهبهن كما قدمن بعض الأعمال الفنية كهدايا تذكارية للوزارة.

وحضر فعاليات البرنامج لهذا الأسبوع مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير تربية قلقيلية نائلة فحماوي ومديرة المدرسة.

وفي سياق متصل، كان الوزير قد استقبل سفيرة الوزارة للإبداع الطالبة أديان عقل، حيث تضمن اللقاء اطلاع الوزير على قدراتها وتميزها في مجال العمليات الحسابية.