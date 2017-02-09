رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تستقبل السفيرة روان سليمان

لاهاي/PNN – إستقبلت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) القاضية (Silvia Fernandez de Gurmendi) السفيرة روان سليمان يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017 وذلك في المقر الدائم للمحكمة في مدينة لاهاي.

وتأتي هذه الزيارة في اطار مباشرة السيدة سليمان عملها كسفيرة لدولة فلسطين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأثناء اللقاء، نقلت السفيرة سليمان تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ووزير الخارجية د. رياض المالكي. كما أشادت سفيرة دولة فلسطين بالدور الهام الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق القانون والعدالة الدولية من خلال المساءلة وضمان عدم الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية، مؤكدةً على الدعم المطلق من قبل دولة فلسطين حكومة وشعبا في تطبيق ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

ووضعت السفيرة سليمان رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في صورة الاوضاع واخر التطورات في ارض دولة فلسطين المحتلة والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وحقوقه، بما في ذلك استمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تبتلع الأرض الفلسطينية المحتلة واصرار الحكومة الاسرائيلية على المضي قدما في بناء المستوطنات المخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، بما فيها ميثاق روما الاساسي، واشارت الى قرار الكنسيت الاسرائيلي “لقانون” غير قانوني يشرع الاستيطان،

وشددت السفيرة روان سليمان على دور المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة للشعب الفلسطيني من خلال المساءلة، وطالبت في الاسراع في بدء التحقيق في الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المستمرة ضد حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما سيشكل رادعا للمجرمين لوقف جرائمهم بما فيها جريمة الاستيطان غيرالقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يهدد فرص السلام وحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194 ومبادرة السلام العربية.

واشارت السفيرة روان سليمان خلال اللقاء بأن هدف انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية كان ولا زال من أجل تحقيق العدالة وليس الانتقام، ومنذ ذلك التاريخ سعت دولة فلسطين للتعاون التام مع المحكمة.

وضمن هذا السياق فقد قدمت دولة فلسطين 7 مذكرات لمكتب المدعي العام، بما في ذلك تقدم تقريرا شهريا عن الجرائم التي ترتكب في الارض الفلسطينية المحتلة، وقدمت الاجابات على جميع الأسئلة والاسنفسارات المقدمة من مكتب المدعي العام وتنظيم محادثات على المائدة المستديرة في عمانـ والتي جمعت بين مكتب المدعي العام ومختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهتها رحبت رئيسة المحكمة السيدة (سيلفيا فيرنانديز) بسفيرة دولة فلسطين مؤكدة على أهمية تعاون الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي مع المحكمة لما في ذلك من أهمية قصوى في تطبيق جميع البنود المتعلقة بنظام روما الأساسي وبالتالي تحقيق العدالة الدولية.