الشرطة تلقي القبض على شخص ينقب عن آثار في جنين

جنين/PNN – ألقت الشرطة اليوم الخميس، القبض على شخص بتهمة التنقيب عن آثار في مدينة جنين.

وأعلن بيان إدارة العلاقات العامة والأعلام في الشرطة أن هذا الإنجاز تحقق بعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول قيام شخص من سكان المدينة بالتنقيب عن الآثار في منزل

مهجور داخل احد أحياء المدينة، حيث تحركت قوة من الفرع إلى المنزل المهجور وبالكشف عليه تبين وجود أعمال حفر داخله.

وقال: وتم استدعاء المشتبه به بأعمال الحفر والتنقيب وبسماع أقواله أفاد بأنه يقوم بذلك بقصد البحث عن الآثار والدفائن داخله، وجرى إحالته وعدة الحفر المضبوطة إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني

بحقهما أصولا