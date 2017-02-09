ألافيس يلتحق ببرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

اسبانيا/PNN-صعد فريق ديبورتيفو ألافيس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما انتزع فوزاً مثيراً بهدف نظيف من ضيفه سيلتا فيجو، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة مساء الأربعاء.

ويدين ألافيس بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيدجار مينديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب (بالايدوس) معقل سيلتا فيجو في الثاني من فبراير الجاري، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وأنهى ألافيس بذلك مغامرة سيلتا فيجو في البطولة، التي شهدت تخطيه عدداً من الفرق الكبرى كان أبرزها ريال مدريد، الذي تغلب عليه الفريق السماوي في دور الثمانية للمسابقة.

وضرب ألافيس موعداً في المباراة النهائية مع برشلونة، الذي تغلب على أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.