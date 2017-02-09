تواجد عسكري “إسرائيلي” مكثّف في القدس

القدس/PNN-شنّت قوات الاحتلال “الإسرائيلية”، اليوم الخميس، حملة أمنية في القدس، تخلّلها اعتقال شابين من وسط المدينة، وإغلاق للمفترق الرئيسي في بلدة الطور، بشكل جزئي.

وذكرت مصادر إعلامية، أن مدينة القدس شهدت تواجداً مكثّفاً لقوات “حرس الحدود” “الإسرائيلية”؛ خاصة في محيط أبواب البلدة القديمة.

فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من منطقة “باب الساهرة” وسط القدس، واقتادتهما للتحقيق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن دورية عسكرية “إسرائيلية” تستقلّها عناصر من قوات “حرس الحدود” أغلقت الشارع الرئيسي لحي الطور بشكل مفاجئ، ما تسبب في أزمة مرورية بالتزامن مع خروج الطلاب من مدارسهم.