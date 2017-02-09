بالصور:الشرطة تضبط كميات كبيرة من الاسلحه البيضاء وصواعق كهرباء كانت تباع بدون ترخيص

نابلس/PNN – اكد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بأن شرطة نابلس ضبطت اليوم الخميس كميات كبيرة من الأسحلة البيضاء من أمواس وخناجر وسيوف وصواعق كهربائيه كانت تباع على البسطات وفي المحال التجاريه في أسواق نابلس دون الحصول على تصريح لبيعها وقد ضبطت خلال جولتها في الاسواق 150 موس وخنجر وسيف و61 بوم و10 صواعق كهربائية لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين واستخدامها في بعض الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في المدينة.

واوضح ارزيقات أنه واستكمالا لحالة فرض الأمن والنظام داخل البلدة القديمه قامت الشرطة وبالتعاون مع البلديه استكمال ازاله التعديات على الشوارع والارصفه ومخالفة الاشخاض الغير ملتزمين وذلك داخل الجزء العربي من السوق في نابلس .