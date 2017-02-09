“سلوان” و”أبناء القدس” يحتكمان للتعادل السلبي بدوري الدرجة الاولى

بيت لحم/PNN- احتكم فريقا سلوان وابناء القدس، الى التعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الخضر، ضمن الاسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم “الاحتراف الجزئي”.

“سلوان” بهذه النتيجة بقي رابعا رافعا رصيده الى 25 نقطة. اما “ابناء القدس” فاصبح رصيده 21 نقطة.

بداية حذرة من كلا الفريقين مع كرات مقطوعة.

الدقيقة 11 اول تهديد على المرمى لمصلحة سلوان عندما سدد ثائر قراعين كرة من خارج الصندوق تصدى لها الحارس ومن ثم ابعدها المدافع.

“ابناء القدس” رد على السلاونة بفرصة خطيرة ضائعة بعد دقيقة، عندما تقدم عبدالله دعنا بالكرة الى داخل الصندوق وسدد جاورت القائم الايمن.

زادت وتيرة المباراة من حيث الإثارة والندية، لكن دون فرص محققة.

الاخطر في المباراة جاء في الدقيقة 42 بعد خطأ فادح بين مدافع ابناء القدس وحارسه في التعامل مع كرة ساقطة ارتقى لها ثائر قراعين وبراسه سددها الى الخارج.

الشوط الثاني: بداية قوية من الفريقين مع اندفاع هجومي كبير.

الدقيقة 59 فرصه محققه لسلوان عندما وصلت الكرة الى ساجد الغول في الصندوق انفرد مع الحارس وسدد اخذت طريقها الى جوار القائم الايسر.

انخفض نسق المباراة واصبح اللعب متكافئا مع بعض المحاولات دون خطورة تذكر.

واضاع “سلوان” فرصة هدف محقق في الدقيقة 86 ضربة ركنية نفذها حسين غروف، الى داخل الصندوق ارتقى لها البديل احمد العباسي، وبرأسه سددها مرت بجوار القائم الايمن.

حكم المباراة: للساحة محمد جبرين وساعده كمال شريتح وجمعة ابو صبيج وكمال ابو ترك رابعا. راقبها فادي اللحام.

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