احذري نقص الفواكه والخضروات أثناء الحمل!

نقص تناول الفواكه والخضراوات أثناء الحمل يعرض المولود للإصابة بالزهايمر في مرحلة متقدمة من حياته، وذلك وفقاً لدراسة بريطانية حديثة، والتي أوضحت أن أعراض الزهايمر التي قد تصيب كبار السن فوق الـ65 عاماً مصدرها في الأساس قبل الولادة عندما تقل نسبة فيتامين “إي” التي ينبغي أن يحصل عليها الجنين من خلال المشيمة أثناء تكونه في رحم الأم.

وفسر الباحثون من جامعة كولومبيا البريطانية السبب بأن أي نقص في فيتامين “إي” يؤدي إلى إنتاج بروتينات تسمى “أموليد بيتا” المسؤولة عن الإصابة بالزهايمر أو الخرف، حيث تتشكل لويحات من شأنها تدمير الخلايا العصبية وإعاقة وظائفها، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة.

وأجرى الباحثون اختبارات على نطاق واسع على الفئران، حيث لم تصل إلى الأجنة كمية كافية من الفيتامين خلال فترة الحمل عن طريق المشيمة، وكانوا أكثر عرضة لتدهور الذاكرة والأسوأ عند اختبارات التعلم عند الكبر.

وقال الباحثون: إن هذه المرحلة، أي عدم وصول كمية كافية من فيتامين “إي” إلى الجنين داخل رحم الأم، هي الفترة الحاسمة للتأثير على بقية حياة الشخص، حيث تؤثر سلباً على أنسجة المخ في مراحل لاحقة من حياة الشخص.